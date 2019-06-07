Крэйг Беруби: Подготовка к шестому матчу не будет отличаться от подготовки к пятому

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал о том, как команда будет настраиваться на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном».
«Знаете, лично для меня подготовка к следующему матчу никак не будет отличаться от подготовки к этому, – приводит слова Беруби официальный сайт лиги. – Я стараюсь на все смотреть спокойным и взвешенным взглядом, хотя это сложно. Как и игрокам. Но очень важно сохранять концентрацию и понимать, что нам предстоит огромная работа в шестой игре».
Напомним, в ночь с четверга на пятницу «Сент-Луис» одержал победу в гостях (2:1) и повел в серии со счетом 3-2.
Таким образом, в случае победы в шестом домашнем матче (в ночь на 10 июня) «музыканты» впервые в своей истории станут обладателями Кубка Стэнли.
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