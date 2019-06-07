Иван Барбашев: Ни о какой жалости к Харе не может идти и речи Словак сыграл в пятом матче финала Кубка Стэнли с переломом челюсти.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:1) высказался об участии в игре капитана «медведей» Здено Хары.

42-летний словак получил перелом челюсти в шестой игре, но принял решение выйти на лед в защитной маске.

«Для нас не имело никакой разницы, играл он или нет, – приводит слова 23-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Это ничего бы не изменило, и мы бы все равно играли в такой же силовой хоккей. Да, это хороший пример, но ни о какой жалости тут речи идти не может».

«Сент-Луис» повел в серии со счетом 3-2 и в случае победы в шестой домашней игре впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли.