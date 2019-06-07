Максим Сушинский: Вариант с «Торонто» давно был решенным для Михеева - Советский спорт
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07 июня 2019 13:53ХоккейЛипкин Антон

Максим Сушинский: Вариант с «Торонто» давно был решенным для Михеева

Форвард «Авангарда» продолжит карьеру в «Торонто».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о переходе форварда Ильи Михеева в «Торонто».

«Я думаю, вариант с «Торонто» давно был решенным для Ильи, – приводят «Известия» слова Сушинского. – Мы не препятствовали его переходу.

Наверное, остановить желание Михеева отправиться в НХЛ было нельзя. Но будем ждать его обратно, если у Ильи не получится за океаном. Будем рады снова видеть его здесь».

Напомним, завершившийся сезон стал самым результативным в карьере 24-летнего нападающего. В 62 матчах регулярного чемпионата он набрал 45 (23+22) очков, в 13 матчах плей-офф – 11 (4+7).

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