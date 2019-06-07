Максим Сушинский: «Авангарду» нужно первое звено, у нас не осталось иностранцев в атаке - Советский спорт
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07 июня 2019 14:45ХоккейЛипкин Антон

Максим Сушинский: «Авангарду» нужно первое звено, у нас не осталось иностранцев в атаке

«Авангард» ищет игроков на три вакантные позиции.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о том, какие позиции в команде нуждаются в укреплении.

«Первое звено. У нас, помимо Михеева (ушедшего в «Торонто»), не осталось иностранцев в нападении, – приводят «Известия» слова Сушинского. – Три вакантных позиции – ищем на них людей».

Напомним, сейчас на контракте у «Авангарда» два защитника-иностранца – Вилле Покка (Финляндия) и Коди Франсон (Канада). Канадцы Давид Деарне, Максим Тальбо и швед Виктор Стольберг покинули клуб по окончании сезона.

В завершившемся сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырех матчах серию с ЦСКА (0-4).

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