Райан О’Райлли: Биннингтон помог нам выжить в первом периоде Голкипер «Сент-Луиса» отразил 38 бросков в пятом матче финала Кубка Стэнли.

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:1) отметил голкипера команды Джодана Биннингтона.

«Все началось с Биннингтона, – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт лиги. – Сегодня он играл великолепно и позволил нам выжить в первом периоде. Мы же сохранили целостность, потихоньку вернули свою игру и нашли дорожку к победе».

Отметим, что О'Райлли открыл счет на 55-й секунде второго периода, а в середине третьего – отметился результативной передачей. Теперь на его счету 20 (6+14) очков в плей-офф.

О'Райлли был признан первой звездой матча, а Биннингтон, отразивший 38 бросков, – второй.