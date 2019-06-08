Коларж будет играть в Чехии - Советский спорт
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08 июня 2019 01:36ХоккейКоноплев Александр

Коларж будет играть в Чехии

Хоккеист вернулся в родной клуб.

Защитник Ян Коларж подписал четырехлетний контракт с «Пардубице», информирует пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 32-летний чех провел в «Амуре». На его счету 13 (4+9) очков при показателе полезности «+2» в 41 матче регулярного чемпионата.

Ранее хоккеист выступал за «Донбасс» и «Адмирал». Всего в КХЛ на счету Коларжа 100 (33+67) очков при полезности «+31» в 364 матчах.

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Do Pardubic se vrací obránce @narodnitym JAN #KOLÁŘ (@kolic27). Honzo, vítej doma!

Публикация от HC Dynamo Pardubice (@hcpce)

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