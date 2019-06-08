Барбашев дисквалифицирован на один матч финала Кубка Стэнли Форвард «Сент-Луиса» не сыграет в шестом матче финала Кубка Стэнли.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли.

Департамент по безопасности игроков дисквалифицировал 23-летнего российского нападающего, рассмотрев эпизод пятого матча серии, который завершился со счетом 2:1 в пользу «музыкантов».

На шестой минуте первого периода при счете 0:0 Барбашев провел силовой прием против форварда Маркуса Юханссона, в результате чего ударил соперника в голову. При этом во время игры судьи не зафиксировали нарушения правил и не удалили Барбашева даже на две минуты.

Напомним, «Сент-Луис» ведет в серии со счетом 3-2 и в случае победы в шестой домашней игре впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли. Шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня.

Добавим, что Барбашев набрал 6 (3+3) очков в 24 матчах плей-офф.