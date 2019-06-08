«Баффало» продлил контракт со Скиннером на восемь лет

Форвард «Баффало» Джефф Скиннер подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «клинков». Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на восемь лет со средней зарплатой в девять миллионов долларов в год.
Скиннер стал игроком «Баффало» в прошлом августе после обмена из «Каролины», где он провел первые восемь лет в лиге.
В завершившемся сезоне форвард установил личный рекорд по голам (40) и повторил собственное достижение по очкам (63).
Всего на счету Скиннера 661 матч в НХЛ, в которых он набрал 442 (244+198) очка при показателе полезности «–96» и 304 минутах штрафа.
По информации CapFriendly, контракт предусматривает полный запрет на обмен игрока.
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