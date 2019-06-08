Максим Рябков: Переговоры с Дацюком оказались несложными «Автомобилист» подписал Дацюка на один год.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о подписании контракта с форвардом Павлом Дацюком.

«Когда появилась возможность подписать контракт, переговоры оказались несложными – обычная для таких ситуациях процедура, – сказал Рябков в интервью «Известиям». – Чувствовали заинтересованность Дацюка в переходе к нам, тем более в свое время он публично декларировал желание когда-либо вернуться в родной город и родную команду».

Уроженец Свердловска будет играть в родном городе впервые с 2000 года. Воспитанник школы «Юность» начинал карьеру в «Динамо-Энергии» (1997-2000), после чего провел один сезон в «Ак Барсе» и уехал в НХЛ, где стал двукратным обладателем Кубка Стэнли с «Детройтом» (2002, 2008).

Контракт Дацюка с «Автомобилистом» рассчитан на один сезон.