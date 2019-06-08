Туукка Раск: Сезон снова на грани, поэтому мы должны сыграть как можно лучше - Советский спорт
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08 июня 2019 12:11ХоккейЛипкин Антон

Туукка Раск: Сезон снова на грани, поэтому мы должны сыграть как можно лучше

«Сент-Луис» в одной победе от завоевания Кубка Стэнли.

Голкипер «Бостона» Туукка Раск прокомментировал предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом».

«Бостон» потерпел поражение в пятом домашнем матче, после чего «Сент-Луис» впервые в серии вышел вперед со счетом 3-2.

«У нас еще остаются шансы, и мы сосредоточены на следующей игре, – приводит слова 32-летнего финна официальный сайт лиги. – Это всегда самое важное. И это единственное, что сейчас имеет для нас значение. Теперь сезон снова на грани, поэтому мы должны выйти на лед и сыграть как можно лучше».

Напомним, шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня в Сент-Луисе.

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