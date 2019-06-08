Крэйг Беруби о дисквалификации Барбашева: Кто-то выйдет на лед и сделает свою работу

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашева, который пропустит шестой матч финальной серии с «Бостоном».
«Кто-то выйдет на лед и сделает свою работу, – приводит слова Беруби официальный сайт лиги. – Ситуация будет во многом такой же, как в случае с дисквалификацией Сундквиста».
Напомним, НХЛ дисквалифицировала 23-летнего российского нападающего за удар в голову шведа Маркуса Юханссона в пятом матче серии (2:1).
Напомним, «Сент-Луис» ведет в серии со счетом 3-2 и в случае победы в шестой домашней игре впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли. Шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня.
Добавим, что Барбашев набрал 6 (3+3) очков в 24 матчах плей-офф.
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