Юньков вернулся в «Спартак»

Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Северсталь», отметившись 2 передачами в 13 играх.
Юньков играл за «Спартак» в сезоне-2008/2009, а также с 2010 по 2014 год, проведя в общей сложности 305 матчей и набрав 98 очков.
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