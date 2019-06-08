Юньков вернулся в «Спартак» - Советский спорт
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08 июня 2019 14:48ХоккейСпирин Дмитрий

Юньков вернулся в «Спартак»

«Спартак» подписал контракт с форвардом Михаилом Юньковым, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Северсталь»​, отметившись 2 передачами в 13 играх.

Юньков играл за «Спартак» в сезоне-2008/2009, а также с 2010 по 2014 год, проведя в общей сложности 305 матчей и набрав 98 очков.

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