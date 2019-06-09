Валерий Каменский: Потеря Барбашева не сильно осложнит жизнь «Сент-Луису»

- Потеря Ивана, конечно, неприятная для «Сент-Луиса», но не настолько, чтобы сильно осложнить жизнь команде. Здесь уже ничего не поделаешь - за удар в голову, как правило, дают дисквалификацию.
Понятно, что Барбашеву будет обидно пропустить эту встречу, тем более она может стать последней в сезоне, но это должно еще больше сплотить команду сыграть за себя и того парня, добившись триумфа на домашней арене, - приводят слова Каменского «Известия».
Напомним, что департамент по безопасности игроков дисквалифицировал 23-летнего российского нападающего, рассмотрев эпизод пятого матча серии, который завершился со счетом 2:1 в пользу «музыкантов».
На шестой минуте первого периода при счете 0:0 Барбашев провел силовой прием против форварда Маркуса Юханссона, в результате чего ударил соперника в голову. При этом во время игры судьи не зафиксировали нарушения правил и не удалили Барбашева даже на две минуты.
Добавим, что «Сент-Луис» ведет в серии со счетом 3-2 и в случае победы в шестой домашней игре впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли. Шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня.
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