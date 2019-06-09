Валерий Каменский: Тарасенко своевременно набрал форму и может принести «Сент-Луису» титул - Советский спорт
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09 июня 2019 00:46Хоккей

Валерий Каменский: Тарасенко своевременно набрал форму и может принести «Сент-Луису» титул

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об игре российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

- Тарасенко очень своевременно набрал форму - видно, что с каждым раундом плей-офф он действует всё лучше и лучше. От его игры зависит очень многое в результатах «Сент-Луиса». И сейчас он способен принести клубу титул.

Думаю, «Сент-Луис» имеет хорошие шансы довести дело до победы уже по итогам шестого матча. Очевидно, что команда приложит все усилия, чтобы поднять над головой Кубок Стэнли на глазах у своих болельщиков, - приводят слова Каменского «Известия».

Отметим, что на счету Тарасенко 16 (11+5) очков в 24 играх текущего розыгрыша плей-офф.

Добавим, что «Сент-Луис» ведет в серии со счетом 3-2 и в случае победы в шестой домашней игре, которая пройдет в ночь с 9 на 10 июня, впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли.

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