«Шарлотт» впервые завоевал Кубок Колдера в АХЛ - Советский спорт
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09 июня 2019 07:03ХоккейСпирин Дмитрий

«Шарлотт» впервые завоевал Кубок Колдера в АХЛ

«Шарлотт» (фарм-клуб «Каролины») завершил финальную серию Кубка Колдера в АХЛ против «Чикаго Вулвс» (фарм «Вегаса») со счетом 4-1 (5:3 в пятом матче).

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