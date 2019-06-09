Джордан Биннингтон: Завтра шестой матч с «Бостоном» - и мы все понимаем его цену Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон – о предстоящем шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Бостоном».

- В детстве полевые игроки, возможно, мечтают забить победный гол в финале Кубка Стэнли. А у вратаря мечты попроще - просто поднять трофей над головой. Очень хочется испытать это чувство. Но до него еще нужно проделать определенную работу. Завтра матч - и мы все понимаем его цену. Мы должны быть готовы с первых же минут, - приводит слова Биннингтона официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Сент-Луис» ведет в серии со счетом 3-2 и в случае победы в шестой домашней игре впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли. Шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня.