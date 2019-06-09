Крэйг Беруби – о рождении ребенка в семье Тарасенко: Это нелегко

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал о состоянии российского форварда Владимира Тарасенко, который ранее стал отцом.
«Это нелегко, и он – не единственный хоккеист, проходивший через такое. Это сложно. Конечно, семья – это очень важно, она находится на первом месте, и тебе надо убедиться, что все в порядке.
Но Влади со всем справлялся отменно. У него здорово получалось концентрироваться на матчах, когда наставала пора играть. И он выглядел хорошо», – заявил специалист пресс-службе НХЛ.
Отметим, что 10 июня «Сент-Луис» в шестой раз сыграет против «Бостона» в финальной серии Кубка Стэнли.
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