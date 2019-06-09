Марк Стоун: «Сент-Луис» блестяще использует свои шансы благодаря Тарасенко - Советский спорт
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09 июня 2019 23:12ХоккейГичунцев Артур

Марк Стоун: «Сент-Луис» блестяще использует свои шансы благодаря Тарасенко

На данный момент «Блюз» ведут борьбу за Кубок Стэнли в финальной серии против «Бостона» (3-2).

Нападающий «Вегаса» Марк Стоун отметил сильные стороны «Сент-Луиса» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«У «Сент-Луиса» физически сильное звено, способное играть с максимальной отдачей от первой до последней минуты.

За счёт колоссального объёма работы им удаётся внести нужную надёжность в игру «Сент-Луиса», который благодаря О’Райлли, Шенну, Тарасенко и Бозаку блестяще использует свои шансы в атаке. Это помогло команде выйти в плей-офф и пройти далеко в Кубке Стэнли», – цитируют Стоуна «Известия».

Отметим, что шестой матч команд пройдет 10 июня.

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