Марк Стоун: «Сент-Луис» блестяще использует свои шансы благодаря Тарасенко

Нападающий «Вегаса» Марк Стоун отметил сильные стороны «Сент-Луиса» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
«У «Сент-Луиса» физически сильное звено, способное играть с максимальной отдачей от первой до последней минуты.
За счёт колоссального объёма работы им удаётся внести нужную надёжность в игру «Сент-Луиса», который благодаря О’Райлли, Шенну, Тарасенко и Бозаку блестяще использует свои шансы в атаке. Это помогло команде выйти в плей-офф и пройти далеко в Кубке Стэнли», – цитируют Стоуна «Известия».
Отметим, что шестой матч команд пройдет 10 июня.
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