«Бостон» сравнял счет в серии, обыграв «Сент-Луис» в шестом матче

«Бостон Брюинз» в гостях одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:1. Счет в серии стал равным 3-3.
В составе победителей по шайбе забросили Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. У «Сент-Луиса» единственная шайба на счету Райана О’Райлли.
Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко за 19:06 на льду нанес по воротам соперника четыре броска и заработал показатель полезности «-2». Защитник Иван Барбашев не принимал участия в матче.
Решающий матч серии состоится на льду «Бостона» 13 июня в 03:00 по московскому времени.
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