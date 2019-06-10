«Бостон» сравнял счет в серии, обыграв «Сент-Луис» в шестом матче - Советский спорт
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10 июня 2019 06:59ХоккейСметанникова Дарья

«Бостон» сравнял счет в серии, обыграв «Сент-Луис» в шестом матче

В Кубке Стэнли состоялся шестой матч финальной серии.

«Бостон Брюинз» в гостях одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:1. Счет в серии стал равным 3-3.

В составе победителей по шайбе забросили Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. У «Сент-Луиса» единственная шайба на счету Райана О’Райлли.

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко за 19:06 на льду нанес по воротам соперника четыре броска и заработал показатель полезности «-2». Защитник Иван Барбашев не принимал участия в матче.

Решающий матч серии состоится на льду «Бостона» 13 июня в 03:00 по московскому времени.

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