Защитник «Бостона» Хара стал самым возрастным игроком Кубка Стэнли, оформившем гол в финале

Как сообщает «Газета.Ru», защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара стал самым возрастным игроком Кубка Стэнли, оформившем гол в финале турнира.
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче финальной серии со счетом 5:1. Хара стал автором одной из шайб победителей. Словаку на момент игры было 42 года и 83 дня.
Хара побил рекорд другого хоккеиста «Бостона» Рэя Бурка, который стал автором победной шайбы в 40 лет и 154 дней в сезоне-2000/2001.
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