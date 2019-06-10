Защитник «Бостона» Хара стал самым возрастным игроком Кубка Стэнли, оформившем гол в финале На момент шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» хоккеисту было 42 года и 83 дня.

Как сообщает «Газета.Ru», защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара стал самым возрастным игроком Кубка Стэнли, оформившем гол в финале турнира.

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче финальной серии со счетом 5:1. Хара стал автором одной из шайб победителей. Словаку на момент игры было 42 года и 83 дня.

Хара побил рекорд другого хоккеиста «Бостона» Рэя Бурка, который стал автором победной шайбы в 40 лет и 154 дней в сезоне-2000/2001.