Американская газета по ошибке поздравила «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли

В понедельник «Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис» (5:1) и сравнял счет в финале Кубка Стэнли – 3-3.

Американское издание St. Louis Post-Dispatch по ошибке поздравило «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли. Газета разослала подписчикам электронной версии издания номер, в котором было поздравление «Блюз».

Издание принесло извинения за свою ошибку. Решающий матч финальной серии состоится в Бостоне 13 июня.

Per @robheaton & @stltoday, these ads were in today’s subscriber-only e-edition of the St. Louis Post-Dispatch.



Just couldn’t wait, I guess.#StanleyCup #Blues #Bruins pic.twitter.com/McTlIR559P