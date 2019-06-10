Американская газета по ошибке поздравила «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли - Советский спорт
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10 июня 2019 10:12ХоккейСметанникова Дарья

Американская газета по ошибке поздравила «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли

В финальной серии Кубка Стэнли счет равный 3-3.

В понедельник «Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис» (5:1) и сравнял счет в финале Кубка Стэнли – 3-3.

Американское издание St. Louis Post-Dispatch по ошибке поздравило «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли. Газета разослала подписчикам электронной версии издания номер, в котором было поздравление «Блюз».

Издание принесло извинения за свою ошибку. Решающий матч финальной серии состоится в Бостоне 13 июня.

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