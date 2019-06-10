Американская газета по ошибке поздравила «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли

Зачем Черчесов расстрелял все патроны с Сан-Марино?! Рекордная победа россиян над карликом может обернуться большими проблемами 11 июня в Нижнем Новгороде.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

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Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.