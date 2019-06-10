Крейг Беруби: Забей мы первыми, это добавило бы нервозности «Бостону» На данный момент счет в серии равный (3-3).

Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби прокомментировал поражение от «Бостона» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5).

«Мы нанесли 12 бросков в большинстве, то есть ребята определенно старались. Но мы обязаны были пару раз использовать эти ситуации.

Все могло пойти совершенно иначе. Забей мы первыми, это добавило бы нам уверенности, а сопернику – нервозности. И на самом деле мне очень понравилось, как мы начали. Не хватило одного – гола», – заявил специалист пресс-службе НХЛ.

Отметим, что решающий матч пройдет 13 июня на домашней арене «Брюинз».