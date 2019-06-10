«Барыс» будет играть на площадке меньшего размера

«Барыс» в следующем сезоне КХЛ будет проводить домашние матчи на площадке канадского формата, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Арена в Нурслутане сузилась с 30 до 26 метров. Отметим, что на такой площадке с 2020 года будут проводиться и чемпионаты мира по хоккею.
Ранее о переходе на канадский формат сообщала «Магнитка».
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