Умер двукратный чемпион СССР Борисов

Бывший нападающий «Спартака» Юрий Борисов умер на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба красно-белых.
Борисов выступал за москвичей с 1962 по 1969 год. В составе «Спартака» он стал двукратным чемпионом СССР. Также в его карьере были воскресенский «Химик» и ярославское «Торпедо». Всего на счету хоккеиста 140 шайб в 250 матчах чемпионата страны.
Далее Борисов работал тренером в системе «Спартака». Среди его воспитанников – олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
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