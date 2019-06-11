Крэйг Беруби: В седьмом матче финала надо забить парочку грязных голов с пятачка - Советский спорт
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11 июня 2019 11:28ХоккейЛипкин Антон

Крэйг Беруби: В седьмом матче финала надо забить парочку грязных голов с пятачка

«Бостон» примет «Сент-Луис» в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал о том, чего ждет от своих игроков в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном».

«В седьмом матче надо лучше бросать, лучше закрывать их вратаря, необходимо забить парочку грязных голов с пятачка, хорошо делать свою работу в меньшинстве, – приводит слова Беруби официальный сайт лиги. – Надо идти к их воротам, искать отскоки. Играть на первом-втором добиваниях, а не только пытаться забить с прямых бросков. Никакой паники в наших рядах».

Напомним, перед шестым матчем «Сент-Луис» вел в серии со счетом 3-2, но не смог оформить итоговую победу, потерпев дома поражение (1:5).

Решающая седьмая игра состоится в ночь с 12 на 13 июня в Бостоне.

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