Игорь Есмантович: Против того, чтобы делить арену со «Спартаком», но ничего исправить не могу - Советский спорт
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11 июня 2019 11:47ХоккейЛипкин Антон

Игорь Есмантович: Против того, чтобы делить арену со «Спартаком», но ничего исправить не могу

ЦСКА и «Спартак» выступают на «ЦСКА Арене».

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о том, что команда проводит домашние матчи на одной арене со «Спартаком».

«Она полностью отвечает нашим задачам, условия нас устраивают, – сказал Есмантович в интервью «Известиям». – За исключением одного – я против того, чтобы делить арену со «Спартаком». Мне это трудно делать, но так сложилось, что пока я здесь ничего исправить не могу».

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА переехал на арену «Парк легенд», которая была переименована в «ЦСКА Арену». При этом «Спартак» выступает на этом стадионе с 2017 года и в первом сезоне делил его с «Динамо».

В следующем сезоне ЦСКА и «Спартак» продолжат играть на одной арене.

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