Капитан «Сент-Луиса»: Силовой хоккей Барбашева пригодится нашей команде

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело прокомментировал возвращение в состав нападающего Ивана Барбашева в преддверии решающего матча с «Бостоном» в финале Кубка Стэнли.
«Силовой хоккей помогает Барбашеву отбирать у соперников шайбы, особенно в форчеке. Он делает жизнь соперников непростой. Нам определенно это пригодится», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
«Блюз» встретятся с «Бостоном» 13 июня. В этот день команды решать судьбу Кубка Стэнли. На данный момент счет в серии равный (3-3).
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