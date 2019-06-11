Капитан «Сент-Луиса»: Силовой хоккей Барбашева пригодится нашей команде - Советский спорт
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11 июня 2019 16:35ХоккейГичунцев Артур

Капитан «Сент-Луиса»: Силовой хоккей Барбашева пригодится нашей команде

Предыдущий матч серии россиянин пропустил из-за дисквалификации.

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело прокомментировал возвращение в состав нападающего Ивана Барбашева в преддверии решающего матча с «Бостоном» в финале Кубка Стэнли.

«Силовой хоккей помогает Барбашеву отбирать у соперников шайбы, особенно в форчеке. Он делает жизнь соперников непростой. Нам определенно это пригодится», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Блюз» встретятся с «Бостоном» 13 июня. В этот день команды решать судьбу Кубка Стэнли. На данный момент счет в серии равный (3-3).

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