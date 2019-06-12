Иван Барбашев: Седьмой матч с «Бостоном» будем самой главной игрой в моей карьере «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» сыграют в решающем матче финальной серии Кубка Стэнли.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев поделился ожиданиями от решающего матча с «Бостоном», который пройдет в ночь на четверг по московскому времени.

«Это, скорее всего, будет самая главная игра в моей карьере, а также в карьере каждого игрока «Сент-Луиса». Мы с нетерпением ждем его. Не думаю, что в хоккее есть что-то лучше, чем седьмой матч финала Кубка Стэнли. Мы серьезно не задумываемся об этом, а просто готовимся к матчу. Очень сильно готовимся», - приводит слова Барбашева пресс-служба НХЛ.

Отметим, что российский форварда пропускал шестой матч серии из-за дисквалификации. Его команда проиграла дома со счетом 1:5 и упустила шанс решить судьбу Кубка Стэнли в этой игре.