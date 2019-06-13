Начался решающий матч финала Кубка Стэнли «Бостон» – «Сент-Луис»

В Бостоне начался решающий матч финальной серии Кубка Стэнли. В нем хозяева встречаются с «Сент-Луисом».
Победа «Бостона» принесет команде седьмой трофей в истории. Что касается «музыкантов», то ранее они никогда не побеждали в Кубке Стэнли.
Напомним, что в составе гостей выступают два россиянина – форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Оба никогда прежде не выигрывали этот кубок.
«Сент-Луис» мог победить в финальной серии в предыдущем матче на своей площадке, но «Бостон», выиграв со счетом 5:1, сравнял счет в серии.
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