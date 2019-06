Начался решающий матч финала Кубка Стэнли «Бостон» – «Сент-Луис»

В Бостоне начался решающий матч финальной серии Кубка Стэнли. В нем хозяева встречаются с «Сент-Луисом».

Победа «Бостона» принесет команде седьмой трофей в истории. Что касается «музыкантов», то ранее они никогда не побеждали в Кубке Стэнли.

Напомним, что в составе гостей выступают два россиянина – форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Оба никогда прежде не выигрывали этот кубок.

We didn’t come all this way to not get what we came for. Let’s go get it, boys. #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/Bi1dI7g3e5