«Сент-Луис» открыл счет в золотом матче финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис» открыл счет в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Последняя игра плей-офф в эти минуты идет в Бостоне.
Шайбу на 16-й минуте минуте забросил форвард гостей Райан О'Райлли. Это его 22-е очко в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.
Напомним, что за «Сент-Луис» выступают два российских форварда Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Оба ранее не выигрывали Кубок Стэнли. Последними обладателями этого трофея из российских игроков были Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в составе «Вашингтона» год назад. В этом году действующий обладатель Кубка Стэнли не смог преодолеть первый раунд плей-офф, проиграв «Каролине».
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