«Сент-Луис» ведет 2:0 после первого периода в решающем матче Кубка Стэнли - Советский спорт
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13 июня 2019 04:09Хоккей

«Сент-Луис» ведет 2:0 после первого периода в решающем матче Кубка Стэнли

Вторую шайбу гости забросили за семь секунд до конца первого периода.

Алекс Пьетранжело из «Сент-Луиса» забросил вторую шайбу своей команды в золотом матче финала Кубка Стэнли, который проходит в эти минуты в «Бостоне».

Тремя минутами ранее Райан О'Райлли открыл счет.

Напомним, что в составе «Сент-Луиса» выступают два россиянина Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Они могут завоевать Кубок Стэнли впервые в карьере. Их команда также никогда не выигрывала этот трофей за 52 года выступления в НХЛ.

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