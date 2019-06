«Сент-Луис» ведет 2:0 после первого периода в решающем матче Кубка Стэнли

Алекс Пьетранжело из «Сент-Луиса» забросил вторую шайбу своей команды в золотом матче финала Кубка Стэнли, который проходит в эти минуты в «Бостоне».

Тремя минутами ранее Райан О'Райлли открыл счет.

HUGE HIT BY BLAIS!!!! BIGGER GOAL BY O'REILLY!!!! #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/U6rNorBs2n

Напомним, что в составе «Сент-Луиса» выступают два россиянина Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Они могут завоевать Кубок Стэнли впервые в карьере. Их команда также никогда не выигрывала этот трофей за 52 года выступления в НХЛ.

Down two after one.#NHLBruins pic.twitter.com/08OKGE9faX