«Динамо» поздравило Барбашева с победой в розыгрыше Кубка Стэнли - Советский спорт
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13 июня 2019 06:34ХоккейСпирин Дмитрий

«Динамо» поздравило Барбашева с победой в розыгрыше Кубка Стэнли

Московское «Динамо» поздравило форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева с победой в плей-офф НХЛ.

Напомним, «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории существования клуба, которая насчитывает 52 года.

В решающем матче «блюзмены» обыграли «Бостон» со счетом 4:1.

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