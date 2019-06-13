Тарасенко стал третьим снайпером плей-офф НХЛ

Трофей впервые в истории завоевала команда «Сент-Луис Блюз».
В решающем матче она переиграла «Бостон Брюинз» со счетом 4:1.
По итогам плей-офф лучшим снайпером стал канадский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр с 14 голами. Вторым стал нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц (12). Тройку лучших замкнул его одноклубник Владимир Тарасенко (11).
Среди бомбардиров первое место с 23 очками разделили форвард «Бостона» Брэд Маршанд и нападающий «Сент-Луиса» Райан О’Райлли, получивший «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.
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