Баумистер стал 29-м членом «Тройного золотого клуба» - Советский спорт
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13 июня 2019 07:26ХоккейСпирин Дмитрий

Баумистер стал 29-м членом «Тройного золотого клуба»

13 июня клуб «Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

35-летний защитник команды Джей Баумистер стал 29-м по счету членом «Тройного золотого клуба» среди игроков.

В 2003 и 2004 годах он становился чемпионом мира в составе сборной Канады, в 2014 году выиграл Олимпийские игры в Сочи, а сейчас стал обладателем Кубка Стэнли.

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