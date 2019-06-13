Баумистер стал 29-м членом «Тройного золотого клуба»

35-летний защитник команды Джей Баумистер стал 29-м по счету членом «Тройного золотого клуба» среди игроков.
В 2003 и 2004 годах он становился чемпионом мира в составе сборной Канады, в 2014 году выиграл Олимпийские игры в Сочи, а сейчас стал обладателем Кубка Стэнли.
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