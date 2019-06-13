Владимир Тарасенко: Это лучшая неделя в моей жизни

«Моя жена родила ребенка на прошлой неделе. Теперь это. Это лучшая неделя в моей жизни», - цитирует Тарасенко ESPN.
Напомним, «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. 13 июня команда на выезде переиграла «Бостон» в седьмом матче со счетом 4:1.
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