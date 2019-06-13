«Сибирь» поздравила Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли

Напомним, «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории существования клуба, которая насчитывает 52 года.
В решающем матче «блюзмены» обыграли «Бостон» со счетом 4:1.
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