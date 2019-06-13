Туукка Раск: «Бостону» все испортила одна неудачная игра - Советский спорт
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13 июня 2019 10:57ХоккейСпирин Дмитрий

Туукка Раск: «Бостону» все испортила одна неудачная игра

Вратарь «Бостона» Туукка Раск прокомментировал неудачу своей команды в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Мы сражались друг за друга весь год. Верили, что этот сезон может стать для нас особенным.

Все испортила одна неудачная игра. Несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Но я горжусь парнями в нашей раздевалке», – сказал Раск.

Напомним, седьмой матч финальной серии завершился победой «Сент-Луиса» над «Бостоном» со счетом 4:1.

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