Туукка Раск: «Бостону» все испортила одна неудачная игра

«Мы сражались друг за друга весь год. Верили, что этот сезон может стать для нас особенным.
Все испортила одна неудачная игра. Несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Но я горжусь парнями в нашей раздевалке», – сказал Раск.
Напомним, седьмой матч финальной серии завершился победой «Сент-Луиса» над «Бостоном» со счетом 4:1.
«Музыканты» впервые в истории завоевали Кубок Стэнли.
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