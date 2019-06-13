Плющев о Тарасенко: Володька был мелковат, а я любил здоровых ребят - Советский спорт
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13 июня 2019 12:27Хоккей

Плющев о Тарасенко: Володька был мелковат, а я любил здоровых ребят

Владимир Плющев рассказал о работе с Владимиром Тарасенко, который сегодня ночью выиграл Кубок Стэнли.

– Володька долгое время не попадал на глаз, когда юниорская сборная формировалась, – вспоминает Владимир Плющев. – Был мелковат, а я любил здоровых ребят, которые не уступали в силе и атлетизме канадцам и американцам. С ними хлюпикам делать нечего. Но я взял его на турнир лет в шестнадцать, где он очень прилично отработал. А потом был мемориал Глинки. Там Володя начал в третьем звене, а закончил в первом. Мы тогда заняли второе место, уступив в финале только канадцам. До нас никто из европейских сборных и близко к финалу не подходил.

Так Володя занял место лидера. Парень с характером, умеет держать удар, умеет терпеть, умеет играть через не могу, абсолютно командный игрок. Абсолютно порядочный мальчишка. Никогда не возникало вопросов по дисциплине, никогда не было проблем с «я, я, я». Нет, наоборот осаживал некоторых и осаживал прилично, когда те начинали пушить хвост и задирать нос.

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