«Локомотив» обнародовал план предсезонной подготовки - Советский спорт
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13 июня 2019 12:59ХоккейСпирин Дмитрий

«Локомотив» обнародовал план предсезонной подготовки

Ярославский «Локомотив» представил план подготовки на следующий сезон в КХЛ.

Первые сборы начнутся 13 июля и завершатся 2 августа в Ярославле.

Второй сбор пройдет с 3 по 8 августа. В этот период «Локомотив» примет участие в турнире «Sochi Hockey Open». Участие в нем примут ХК «Сочи», СКА, «Авангард» и рижское «Динамо».

С 9 по 19 августа коллектив будет готовиться в Ярославле, а с 20 по 25 августа сыграет на турнире в Риге.

Напомним, команду к новому сезону будет готовить канадский специалист Крэйг Мактавиш?

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