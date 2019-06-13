«Локомотив» обнародовал план предсезонной подготовки

Первые сборы начнутся 13 июля и завершатся 2 августа в Ярославле.
Второй сбор пройдет с 3 по 8 августа. В этот период «Локомотив» примет участие в турнире «Sochi Hockey Open». Участие в нем примут ХК «Сочи», СКА, «Авангард» и рижское «Динамо».
С 9 по 19 августа коллектив будет готовиться в Ярославле, а с 20 по 25 августа сыграет на турнире в Риге.
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