Владислав Третьяк: Приятно, что два наших хоккеиста участвовали в победе «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли. В составе клуба выступают два россиянина – Тарасенко и Барбашев.

«Для Тарасенко этот сезон вообще выдался успешным - он стал лидером в команде, одной из центральных фигур.

Тарасенко взял на себя лидерство, новый тренер сумел сплотить команду. Впервые «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали ее.

Барбашеву дали такую роль, он больше всех играл в меньшинстве, действовал активно и грамотно, что тоже очень важно», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. 13 июня команда на выезде переиграла «Бостон» в седьмом матче финальной серии со счетом 4:1.