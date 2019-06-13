Владислав Третьяк: Приятно, что два наших хоккеиста участвовали в победе «Сент-Луиса»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли. В составе клуба выступают два россиянина – Тарасенко и Барбашев.
«Для Тарасенко этот сезон вообще выдался успешным - он стал лидером в команде, одной из центральных фигур.
Тарасенко взял на себя лидерство, новый тренер сумел сплотить команду. Впервые «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали ее.
Барбашеву дали такую роль, он больше всех играл в меньшинстве, действовал активно и грамотно, что тоже очень важно», - цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. 13 июня команда на выезде переиграла «Бостон» в седьмом матче финальной серии со счетом 4:1.
«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, в его составе двое россиянВладимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ. Их команда также завоевала его впервые в истории.
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Андрей Червиченко: Лунева можно понять и проститьБывший президент «Спартака» считает, что нынешнее поколение российских футболистов не умеет пить. Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса». Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт. Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванша?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова - чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывутМы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии. Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли. Прогноз Ивана Костяева«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона. Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказыватьПрославленный советский вратарь, бывший член комитета по этике РФС не оставил без внимания инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во внуковском аэропорту. Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России Владимир Плющев, который начинал работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Как купить билет на Евро-2020. Начался прием заявокСегодня UEFA начал принимать заявки на билеты Евро-2020. Однако подать заявку не означает купить билет. Рассказываем, как все происходит. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер сборной России Валерий Брагин – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать. Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию? Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м векеМалкин, Федоров и Брылин вошли в историю, Овечкин наконец-то победил. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей - а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.