Владислав Третьяк: Приятно, что два наших хоккеиста участвовали в победе «Сент-Луиса» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июня 2019 15:08ХоккейСметанникова Дарья

Владислав Третьяк: Приятно, что два наших хоккеиста участвовали в победе «Сент-Луиса»

Владимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли. В составе клуба выступают два россиянина – Тарасенко и Барбашев.

«Для Тарасенко этот сезон вообще выдался успешным - он стал лидером в команде, одной из центральных фигур.

Тарасенко взял на себя лидерство, новый тренер сумел сплотить команду. Впервые «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали ее.

Барбашеву дали такую роль, он больше всех играл в меньшинстве, действовал активно и грамотно, что тоже очень важно», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. 13 июня команда на выезде переиграла «Бостон» в седьмом матче финальной серии со счетом 4:1.

13/06 06:02Хоккей
«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, в его составе двое россиянВладимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ. Их команда также завоевала его впервые в истории.  
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
12/06 21:30Футбол
Андрей Червиченко: Лунева можно понять и проститьБывший президент «Спартака» считает, что нынешнее поколение российских футболистов не умеет пить.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
12/06 19:30Футбол
Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт.
13/06 11:53ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванша?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова - чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
12/06 19:00Хоккей
Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывутМы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.
12/06 08:30Хоккей
Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли. Прогноз Ивана Костяева«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
12/06 21:00Футбол
Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказыватьПрославленный советский вратарь, бывший член комитета по этике РФС не оставил без внимания инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во внуковском аэропорту.
13/06 13:11Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России Владимир Плющев, который начинал работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/06 13:48ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
12/06 17:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020. Начался прием заявокСегодня UEFA начал принимать заявки на билеты Евро-2020. Однако подать заявку не означает купить билет. Рассказываем, как все происходит. 
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
13/06 14:58Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер сборной России Валерий Брагин – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
12/06 15:45Хоккей
Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м векеМалкин, Федоров и Брылин вошли в историю, Овечкин наконец-то победил.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
13/06 07:22Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей - а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
Новости
15:23 Футбол Адвокат: Кокорин помогает больным детям
15:17 Футбол «Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером
15:15 Хоккей Зубодробительное видео с участием обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко
15:12 Футбол Икер Касильяс: Позвольте мне самому объявить о завершении карьеры
15:08 Хоккей Владислав Третьяк: Приятно, что два наших хоккеиста участвовали в победе «Сент-Луиса»
14:58 Биатлон Цветков, Старых и Глазырина включены в резервный состав сборной России
14:47 Теннис Кудерметова вышла в ¼ финала турнира в Хертогенбоше
14:26 Хоккей Шведский защитник Викстранд стал игроком «Ак Барса» (фото)
14:15 Футбол «Оренбург» объявил об уходе шести футболистов
14:03 Легкая атлетика Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус
13:56 Теннис Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Хертонгенбоше
13:37 Футбол Сын Слуцкого призвал россиян уезжать из страны
13:28 Футбол Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно 
13:28 Футбол Дзюба рассказал, как поймал на рыбалке шесть рыб
13:19 Футбол Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля
13:02 Футбол Криушенко покинул пост главного тренера сборной Белоруссии
12:59 Хоккей «Локомотив» обнародовал план предсезонной подготовки
12:59 Футбол Мамаев во время заседания по апелляции назвал происходящее позором
12:53 Фигурное катание Татьяна Тарасова почтила память Дениса Тена (фото)
12:31 Баскетбол Андрей Ватутин: ЦСКА давно стал самым богатым клубом Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика