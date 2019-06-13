Зубодробительное видео с участием обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко

Российский хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в одном из последних матчей потерял зуб во время столкновения. Россиянин с улыбкой на лице поднял зуб и отдал его врачу команды.
Напомним, что «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли.
В седьмом матче финальной серии НХЛ команда обыграла «Бостон Брюинз» со счетом 4:1. Для »Сент-Луиса» победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
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