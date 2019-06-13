Зубодробительное видео с участием обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко Потерял зуб - главное не унывать!

Российский хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в одном из последних матчей потерял зуб во время столкновения. Россиянин с улыбкой на лице поднял зуб и отдал его врачу команды.

Вову Тарасенко, капитана той самой молодежки 2011, получившего за неделю сыну и Кубок Стэнли, лучше всего показывает этот момент.

Когда ему выбили на хоккей зуб, он очень этому обрадовался, пошел хвастаться команде, мол смотрите мой зуб хаха ну наконец-то, и сидеть довольный pic.twitter.com/QJACHd0OLm — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 13 июня 2019 г.

Напомним, что «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли.

В седьмом матче финальной серии НХЛ команда обыграла «Бостон Брюинз» со счетом 4:1. Для »Сент-Луиса» победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.