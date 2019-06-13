Хоккеисты привезли Кубок Стэнли в Сент-Луис (видео)

Хоккеисты «Блюз» привезли трофей в Сент-Луис. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Игроки «Сент-Луиса» встретились с болельщиками на улице и отпраздновали победу в Кубке Стэнли.
В решающем матче финальной серии плей-офф «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:1 и выиграл серию – 4-3.
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