Хоккеисты привезли Кубок Стэнли в Сент-Луис (видео) - Советский спорт
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13 июня 2019 16:20ХоккейСметанникова Дарья

Хоккеисты привезли Кубок Стэнли в Сент-Луис (видео)

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккеисты «Блюз» привезли трофей в Сент-Луис. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Игроки «Сент-Луиса» встретились с болельщиками на улице и отпраздновали победу в Кубке Стэнли.

В решающем матче финальной серии плей-офф «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:1 и выиграл серию – 4-3.

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