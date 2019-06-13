Ржига продолжит тренировать сборную Чехии в следующем сезоне - Советский спорт
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13 июня 2019 18:22ХоккейСметанникова Дарья

Ржига продолжит тренировать сборную Чехии в следующем сезоне

Специалист известен в России по работе со «Спартаком», СКА и «Авангардом».

Во время заседания Чешского хоккейного союза было принято, что Милош Ржига продолжит работать главным тренером сборной Чехии в сезоне-2019/20.

На прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвертое место, проиграл сборной России в матче за бронзу.

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