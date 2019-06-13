КАДР ДНЯ: Тарасенко сфотографировал своего сына в Кубке Стэнли «Блюз» выиграли серию со счетом 4-3.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко опубликовал фотографию в своем Instagram после победы в Кубке Стэнли.

Нападающий уложил в чашу трофея своего сына, который родился всего шесть дней назад.

Напомним, «Блюз» выиграли решающий матч у «Бостона» со счетом 4:1 и впервые в истории завоевали Кубок Стэнли.

Добавим, что в этом плей-офф Тарасенко отыграл 26 матчей и набрал 17 (11+6) очков.