Крэйг Беруби: Я проиграл два финала Кубка Стэнли, как игрок. Зато все получилось сейчас - Советский спорт
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13 июня 2019 23:55ХоккейГичунцев Артур

Крэйг Беруби: Я проиграл два финала Кубка Стэнли, как игрок. Зато все получилось сейчас

«Блюз» одолели в финальной серии «Бостон» (4-3).

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби высказался после победы своей команды в Кубке Стэнли.

«Хочется думать, что второй шанс обязательно будет. Хотя кто знает. Может не повезти, и поднять кубок над головой снова так и не получится.

Я играл пару раз в финале – и оба раза неудачно. Зато все получилось сейчас», – заявил специалист пресс-службе НХЛ.

Отметим, что «Сент-Луис» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, а помогли команде это сделать российские хоккеисты – форвард Владимир Тарасенко и нападающий Иван Барбашев.

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