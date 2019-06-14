Павел Буре: Тарасенко и Барбашев всю жизнь будут помнить о победе в Кубке Стэнли

Бывший форвард сборной России Павел Буре поделился эмоциями после победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли.
«За счёт чего «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли? Прежде всего, за счёт командной игры. Явных лидеров у команды нет, в определённый момент времени каждый игрок выходил вперёд и играл определяющую роль. Лучшим игроком стал О’Райлли, но даже он не является суперзвездой. Все ребята у «Сент-Луиса» делали командную работу.
Я очень рад за наших ребят, они выиграли кубок – это большое достижение для игроков, о котором они будут помнить всю жизнь. Изменился ли стиль игры Тарасенко? Мне кажется, он всегда достаточно отрабатывал в обороне, и я бы не сказал, что он стал играть по-другому именно в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
Тарасенко повторил путь Овечкина? Я никогда никого не сравниваю. Тарасенко был важной частью команды, как и Овечкин. Это единственное, что объединяет их победы», – цитирует Буре Sport24.ru.
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