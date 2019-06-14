Валерий Каменский: В победе «Сент-Луиса» проявилось величие НХЛ «Сент-Луис» впервые в своей истории стал чемпионом НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о победе «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли.

«Сент-Луис» провел фантастическую вторую половину сезона, показав беспрецедентный пример того, как можно за короткое время выйти из грязи в князи, – приводят «Известия» слова Каменского. – В этом величие НХЛ: сегодня ты можешь быть внизу таблицы, а уже завтра – бороться за титул».

Напомним, по ходу сезона «Сент-Луис» занимал последнее место в регулярном чемпионате, но смог пробиться в плей-офф, после чего впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. В составе «музыкантов» чемпионами НХЛ стали форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

В финальной серии «Сент-Луис» победил «Бостон» в семи матчах.