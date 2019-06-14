Жена Барбашева о пути к Кубку Стэнли: Это дисциплина и строжайший режим - Советский спорт
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14 июня 2019 12:09ХоккейЛипкин Антон

Жена Барбашева о пути к Кубку Стэнли: Это дисциплина и строжайший режим

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в своей истории.

Жена форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева Ксения рассказала, что позволило российскому игроку стать обладателем Кубка Стэнли.

«Это дисциплина и строжайший режим, – приводит слова Барбашевой официальный сайт лиги. – Это его безграничная преданность делу и контроль над происходящим. Все, чего он добился, это полностью его заслуга».

Нынешний сезон стал первым, который 23-летний Барбашев полностью провел в «Сент-Луисе». В 80 матчах регулярного чемпионата на его счету 26 (14+12) очков, в 25 матчах плей-офф – 6 (3+3).

Отметим, что в системе клуба Барбашев выступает с 2015 года.

В ночь со среды на четверг «Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли и впервые в своей истории стал чемпионом НХЛ.

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