Жукенов стал игроком «Автомобилиста»

Форвард Дмитрий Жукенов продолжит карьеру в системе «Автомобилиста», сообщает официальный сайт клуба. 22-летний нападающий подписал двусторонний контракт, рассчитанный на два года.
Воспитанник «Авангарда» начинал прошлый сезон в «Югре», после чего отправился в Чехию, где выступал за команды второй лиги, а потом вернулся в ВХЛ и играл за новокузнецкий «Металлург».
В КХЛ на его счету один гол в 15 матчах за «ястребов» в сезоне-2017/2018. Отметим, что в 2015-2017 годах Жукенов провел два сезона в QMJHL за «Шикутими».
Подготовку к новому сезону Жукенов начнет в фарм-клубе – «Горняк» (Учалы).
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