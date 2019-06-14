Жукенов стал игроком «Автомобилиста» 22-летний форвард завершил минувший сезоне в новокузнецком «Металлурге».

Форвард Дмитрий Жукенов продолжит карьеру в системе «Автомобилиста», сообщает официальный сайт клуба. 22-летний нападающий подписал двусторонний контракт, рассчитанный на два года.

Воспитанник «Авангарда» начинал прошлый сезон в «Югре», после чего отправился в Чехию, где выступал за команды второй лиги, а потом вернулся в ВХЛ и играл за новокузнецкий «Металлург».

В КХЛ на его счету один гол в 15 матчах за «ястребов» в сезоне-2017/2018. Отметим, что в 2015-2017 годах Жукенов провел два сезона в QMJHL за «Шикутими».

Подготовку к новому сезону Жукенов начнет в фарм-клубе – «Горняк» (Учалы).