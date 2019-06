Любушкин продолжит играть за «Аризону»

Российский защитник Илья Любушкин подписал однолетний контракт с «Аризоной», сообщает пресс-служба «койотов».

В конце июня у 25-летнего хоккеиста истекал контракт новичка.

– Мы рады переподписанию Любушкина, он внес весомый вклад в прошлом сезоне. С нетерпением ждем его в следующем сезоне, – сказал генменеджер «Аризоны» Джон Чайка.

В сезоне-2018/19 Любушкин провел за «Аризону» 41 матч, в которых сделал четыре результативные передачи. В КХЛ на счету хоккеиста 38 (13+25) очков за «Локомотив» в 310 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

GM Chayka: «We are pleased to re-sign Ilya. He was a solid addition to our team last year and provided us with depth and a physical presence on our blueline. We look forward to having him on our roster this season.» pic.twitter.com/N0bfOgy5Es